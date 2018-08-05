Мирошник и Боднарчук поздравили железнодорожников с профессиональным праздником

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник и председатель Петросовета Геннадий Боднарчук поблагодарили работников железной дороги за высокий профессионализм и преданность своему делу.

По мнению руководителей города, железная дорога имеет особое значение для Петрозаводска. Это транспортная артерия, делающая наш город важным звеном на пути из столицы нашей Родины к ее северо-западным рубежам, к побережью Баренцева моря. Строительство Мурманской железной дороги, завершенное более ста лет назад, дало мощный импульс развитию не только нашего города, но и всей Карелии, уверены Мирошник и Бонарчук.

"Труд железнодорожника очень непрост, но чрезвычайно важен, и значение его с течением времени лишь увеличивается. В этот день позвольте поблагодарить вас за высокий профессионализм и глубокую преданность своему делу – за качества, позволяющие миллионам жителей России быстро и комфортно путешествовать по необъятным просторам нашей страны", - говорится в поздравлении руководства города.