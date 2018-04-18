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Новости. Общество
08:05, 18 Апреля 2018

Мирошник и депутат устроили в соцсетях спор о работе комиссии по культурно-историческому наследию

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Мэр Петрозаводска Ирина Мирошник ответила в соцсетях на выпад депутата Дмитрия Данильева в адрес комиссии по культурно-историческому наследию.

Как сообщалось ранее, на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" депутат Петросовета Дмитрий Данильев поднял тему переименования улиц, о которой говорил глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Однако состав городской комиссии по культурно-историческому наследию весьма консервативен, в связи с чем такие инициативы очень сложно реализуемы… Со своей стороны я подал заявку о наименовании улиц именами … достойных жителей Карелии", - написал Данильев.

Свою заявку народный избранник Дмитрий Данильев отправил главе Петрозаводска Ирине Мирошник и предложил поддержать инициативу Парфенчикова.

Мирошник также отреагировала в соцсетях.

"Возражаю Дмитрию Данильеву по поводу критических высказываний в адрес комиссии по культурно-историческому наследию. Это уважаемые, авторитетные люди, искренне радеющие за свой город и край. Они не только хранители истории города, но прогрессивные ее созидатели – в состав комиссии входят представители разных поколений. Все члены комиссии, в том числе и депутаты Петросовета, работают на общественных началах", - написала Мирошник.

"Отмечу, что присвоение наименований улицам, скверам, другим городским объектам и муниципальным учреждениям, на основании рекомендаций Комиссии производится регулярно, эта работа будет и дальше продолжена с обязательным учётом мнения жителей города", - добавила мэр.

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Комментарии

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dgin
2018-04-18 09:01:03
И чего устроили переписку в в соц.сетях , так то уже в реале не не встретится никак . Да , и депутат какой то наглый , не даёт покоя сити-"меру".
goo
2018-04-18 08:49:08
Комиссия по сохранению настолько сохраняет, что на официальном сайте мэрии в ее составе значится Ширшина Г.И. Анти, фас!
pupsik
2018-04-18 08:37:12
Ишь ты , Данильев назначился недавно на бюджетную должность, а работодателя не уважает. Испытательный срок еще не закончился?
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