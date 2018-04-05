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Новости. Общество
08:05, 05 Апреля 2018

Мирошник недовольна качеством уборки дворовых территорий в Петрозаводске

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Глава столицы Карелии Ирина Мирошник проверила, как чистят дворы от снега и проводят их противогололедную обработку.

Мэр Петрозаводска провела рейд по дворовым территориям и выявила немало недочетов в работе управляющих организаций и ТСЖ, которые неудовлетворительно убирают снег и проводят недостаточную противогололедную обработку.

Как рассказали в администрации Петрозаводска, специалисты производственно-технического отдела "Службы заказчика" регулярно, в том числе и в выходные и праздничные дни, проверяют, как убирается снег с придомовых территорий для обеспечения беспрепятственного движения пешеходов, проезда карет скорой медицинской помощи, пожарных расчетов и транспортных средств служб оперативного реагирования. Они осуществляют контроль и за очисткой кровель многоквартирных домов от снега и наледи.

За март специалистами "Службы заказчика" было проверено 846 придомовых территорий многоквартирных домов. Выявлено 154 замечания к качеству уборки снега, 152 замечания - к отсутствию подсыпки наледи на придомовых территориях, 113 замечаний по наличию снежно-ледяных масс на свесах кровель. В адрес управляющих организаций за месяц направлено 93 уведомления о необходимости устранения выявленных проблем.

За содержанием дворов многоквартирных домов также следят сотрудники управления жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства администрации. С начала года в адрес по строительному, жилищному и дорожному надзору направлено порядка 130 материалов, из них по фактам несвоевременной очистки свесов кровель от сосулек и наледи – 55, неисполнения требований зимней уборки территорий (уборка снега, противогололедная обработка) – 26. По информации, представленной Госкомитетом, по материалам администрации Петрозаводска проведены внеплановые проверки, управляющим организациям выдано 19 предписаний об устранении выявленных нарушений. Кроме того, по материалам муниципальных инспекторов прокуратура Петрозаводска внесла представления об устранении нарушений в адрес трех управляющих организаций.

По итогам рейда по дворовым территориям Ирина Мирошник поручила усилить контроль за нерадивыми управляющими организациями. А в администрации Петрозаводска напоминают, что любой житель города может обратиться с жалобой на работу управляющей организации напрямую в Госкомитет Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору, а также сообщить о плохо убранных дворовых территориях в "Единую дежурно-диспетчерскую службу" по телефону 051.

 

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Комментарии

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Leopol'd
2018-04-05 11:12:57
А куда инженер подевался? Мэрия тротуары центральных улиц не убирает, сами признают что и дворы не убраны...
Или они и ему не платят больше. (
Orava
2018-04-05 10:54:22
путирасты мирошники и бондарчуки идите уже в отставку .
кир
2018-04-05 10:18:12
Всякий народ заслуживает правительства, который его "имеет".
sherhan2
2018-04-05 10:01:38
А тротуары по главным улицам чистят,что ли? Сейчас все маты вспомнил на ул.Ровио-гололёд ужасный.Заставить Мирошник с Боднарчуком пару километров пройтись по любимому городу,чтоб потом до вечера подошвы наждачкой натирали.
dgin
2018-04-05 09:37:46
Во дворах то какое безобразие творится , на Кукковке например. Один лед и ямы с лужами , не посыпано. Хде дворники ?? Аж упал , кто ответит ?
бармалей
2018-04-05 09:31:21
А работой Техрента, которому деньги платят из бюджета, довольна?! Все хорошо у нас с тротуарами? Бессовестная Вы....
йошкин кот
2018-04-05 09:16:20
эй, хозяйка, бери пример "мистера ХУ" - лопату/лом в руки и...вперед! ....за пр.Ленина уже сказали. видимо, до работы дойти не смогла, укатилась во дворы :)
burumba
2018-04-05 09:09:39
Всю зиму была довольна, а тут прозрела
pupsik
2018-04-05 08:56:59
А с тротуарами все хорошо? А , да, они же про тротуарам не ходют
Leopol'd
2018-04-05 08:34:43
А не убранный проспект Ленина, в 200м от мэрии - это уже нормально? Пора дворы проверить.
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