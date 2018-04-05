Мирошник недовольна качеством уборки дворовых территорий в Петрозаводске

Глава столицы Карелии Ирина Мирошник проверила, как чистят дворы от снега и проводят их противогололедную обработку.

Мэр Петрозаводска провела рейд по дворовым территориям и выявила немало недочетов в работе управляющих организаций и ТСЖ, которые неудовлетворительно убирают снег и проводят недостаточную противогололедную обработку.

Как рассказали в администрации Петрозаводска, специалисты производственно-технического отдела "Службы заказчика" регулярно, в том числе и в выходные и праздничные дни, проверяют, как убирается снег с придомовых территорий для обеспечения беспрепятственного движения пешеходов, проезда карет скорой медицинской помощи, пожарных расчетов и транспортных средств служб оперативного реагирования. Они осуществляют контроль и за очисткой кровель многоквартирных домов от снега и наледи.

За март специалистами "Службы заказчика" было проверено 846 придомовых территорий многоквартирных домов. Выявлено 154 замечания к качеству уборки снега, 152 замечания - к отсутствию подсыпки наледи на придомовых территориях, 113 замечаний по наличию снежно-ледяных масс на свесах кровель. В адрес управляющих организаций за месяц направлено 93 уведомления о необходимости устранения выявленных проблем.

За содержанием дворов многоквартирных домов также следят сотрудники управления жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства администрации. С начала года в адрес по строительному, жилищному и дорожному надзору направлено порядка 130 материалов, из них по фактам несвоевременной очистки свесов кровель от сосулек и наледи – 55, неисполнения требований зимней уборки территорий (уборка снега, противогололедная обработка) – 26. По информации, представленной Госкомитетом, по материалам администрации Петрозаводска проведены внеплановые проверки, управляющим организациям выдано 19 предписаний об устранении выявленных нарушений. Кроме того, по материалам муниципальных инспекторов прокуратура Петрозаводска внесла представления об устранении нарушений в адрес трех управляющих организаций.

По итогам рейда по дворовым территориям Ирина Мирошник поручила усилить контроль за нерадивыми управляющими организациями. А в администрации Петрозаводска напоминают, что любой житель города может обратиться с жалобой на работу управляющей организации напрямую в Госкомитет Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору, а также сообщить о плохо убранных дворовых территориях в "Единую дежурно-диспетчерскую службу" по телефону 051.