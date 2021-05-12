Мирошник обратилась к горожанам после ухода с поста мэра Петрозаводска

Глава Петрозаводского городского округа опубликовала пост в соцсети, в котором сообщила о завершении карьеры мэра карельской столицы.

Ирина Мирошник поблагодарила жителей Петрозаводска и заявила, что ее работа в качестве сити-менеджера завершена. Соответствующий пост появился в соцсети на странице экс-мэра карельской столицы.

«Сегодня завершается моя деятельность в качестве Главы Петрозаводского городского округа. Эти более чем пять лет были насыщены событиями и изменениями в Петрозаводске при вашем самом непосредственном участии. Мы вместе неустанно воплощали проекты и программы по развитию нашего любимого города», — обратилась Мирошник к петрозаводчанам.

Ирина Мирошник также поблагодарила горожан за обратную связь.

«Я очень ценю вашу поддержку: конкретные дела, добрые или острые слова, советы и подсказки. Ведь всё это было продиктовано вашим неравнодушным отношением к родному городу, желанием сделать его красивее и комфортнее!С благодарностью и признанием ко всем вам, Ирина Мирошник», — говорится в тексте поста.

Напомним, в среду, 12 мая, депутаты Петрозаводского городского совета путем тайного голосования назначили на пост нового сити-менеджера заместителя главы Карелии по внутренней политике Владимира Любарского. Он получил 20 голосов городских парламентариев. Его единственным конкурентом в борьбе за пост городского главы был заместитель премьера по вопросам здравоохранения и соцзащиты республики Игорь Корсаков, за которого никто не проголосовал. Также пять депутатов поставили галочку в графе «против всех».