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Мирошник обратилась к горожанам после ухода с поста мэра Петрозаводска

Новости. Общество
09:29, 13 Мая 2021
фото: Ирина Мирошник / ВК
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Глава Петрозаводского городского округа опубликовала пост в соцсети, в котором сообщила о завершении карьеры мэра карельской столицы.

Ирина Мирошник поблагодарила жителей Петрозаводска и заявила, что ее работа в качестве сити-менеджера завершена. Соответствующий пост появился в соцсети на странице экс-мэра карельской столицы.

«Сегодня завершается моя деятельность в качестве Главы Петрозаводского городского округа. Эти более чем пять лет были насыщены событиями и изменениями в Петрозаводске при вашем самом непосредственном участии. Мы вместе неустанно воплощали проекты и программы по развитию нашего любимого города», — обратилась Мирошник к петрозаводчанам.

Ирина Мирошник также поблагодарила горожан за обратную связь.

«Я очень ценю вашу поддержку: конкретные дела, добрые или острые слова, советы и подсказки. Ведь всё это было продиктовано вашим неравнодушным отношением к родному городу, желанием сделать его красивее и комфортнее!С благодарностью и признанием ко всем вам, Ирина Мирошник», — говорится в тексте поста.

Напомним, в среду, 12 мая, депутаты Петрозаводского городского совета путем тайного голосования назначили на пост нового сити-менеджера заместителя главы Карелии по внутренней политике Владимира Любарского. Он получил 20 голосов городских парламентариев. Его единственным конкурентом в борьбе за пост городского главы был заместитель премьера по вопросам здравоохранения и соцзащиты республики Игорь Корсаков, за которого никто не проголосовал. Также пять депутатов поставили галочку в графе «против всех». 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
German
2021-05-13 10:22:14
Пора уже и забыть этого " видного" муниципального деятеля эпохи бондарчука .
театральный критик
2021-05-13 10:17:37
Либерда в бессильной злобе :)
Alexei Chablin
2021-05-13 10:08:42
Лутше бы и не начиналась. Сколько у нас свадебных генералов .
врунофф
2021-05-13 09:57:56
Иришка, ты лучшая ! ++++++++++
drug
2021-05-13 09:57:37
Думаю все знают как строились отношения в Администрации.
Рководил всеми Гена - а кто-то молча стоял сбоку.
кир
2021-05-13 09:47:09
Ира, как мы теперь без тебя? Заволновался кот.((
Гость
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