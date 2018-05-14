Мирошник одобрила кандидатуру 29-летнего сына Ханцевича на должность директора школы №43

Сын заместителя председателя горсовета Петрозаводска Александра Ханцевича - Александр Ханцевич-младший со дня на день начнет работу в должности директора общеобразовательной школы №43, сообщили в пресс-службе администрации Петрозаводска.

Ранее стало известно, что сын заместителя председателя горсовета Петрозаводска, 29-летний Александр Ханцевич-младший, который работает замдиректора по АХЧ в школе №25, победил в конкурсе на должность директора школы №43 с углубленным изучением отдельных предметов. В финале конкурса его соперницей стала завуч по учебной части, и.о.директора школы №43, 53-летняя Наталья Никольская. Ханцевич был признан победителем, поскольку набрал 409 баллов, а Никольская – 408.

Окончательное решение о назначении руководителя должна была принять Ирина Мирошник.

Мирошник не спешила принимать решения, объясняя это тем, что "ситуация редкая – разрыв между кандидатами всего один бал".

"Я буду очень тщательно изучать документы", - сообщила Ирина Мирошник на одной из встреч с журналистами.

В результате сегодня, как сообщили в пресс-службе мэрии, глава Петрозаводска приняла решение относительно кандидатуры Ханцевича на должность директора 43-й школы.

"Решение по нему уже принято, - сказали в администрации, - на данный момент Александр Ханцевич собирает все необходимые документы и сегодня-завтра приступит к обязанностям директора школы №43".