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Новости. Общество
15:13, 14 Мая 2018

Мирошник одобрила кандидатуру 29-летнего сына Ханцевича на должность директора школы №43

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Сын заместителя председателя горсовета Петрозаводска Александра Ханцевича - Александр Ханцевич-младший со дня на день начнет работу в должности директора общеобразовательной школы №43, сообщили в пресс-службе администрации Петрозаводска.

Ранее стало известно, что сын заместителя председателя горсовета Петрозаводска, 29-летний Александр Ханцевич-младший, который работает замдиректора по АХЧ в школе №25, победил в конкурсе на должность директора школы №43 с углубленным изучением отдельных предметов. В финале конкурса его соперницей стала завуч по учебной части, и.о.директора школы №43, 53-летняя Наталья Никольская. Ханцевич был признан победителем, поскольку набрал 409 баллов, а Никольская – 408.

Окончательное решение о назначении руководителя должна была принять Ирина Мирошник.

Мирошник не спешила принимать решения, объясняя это тем, что "ситуация редкая – разрыв между кандидатами всего один бал".

"Я буду очень тщательно изучать документы", - сообщила Ирина Мирошник на одной из встреч с журналистами.

В результате сегодня, как сообщили в пресс-службе мэрии, глава Петрозаводска приняла решение относительно кандидатуры Ханцевича на должность директора 43-й школы.

"Решение по нему уже принято, - сказали в администрации, - на данный момент Александр Ханцевич собирает все необходимые документы и сегодня-завтра приступит к обязанностям директора школы №43".

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Комментарии

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Елена Теппоева
2018-05-14 18:16:18
Нет слов......... Одни эмоции и то отрицательные ((((((
Неравнодушный
2018-05-14 17:50:04
Главное, чтобы костюмчик сидел.
Наблюдатель
2018-05-14 17:02:03
Через должность директора откроются двери на теплое место во власть, там таких блатников как раз не хватает. А место директора - это очень временно. Если Мирошник на первых ролях в городской власти ни за что, ни про что, то и Александр Ханцевич будет устроен не хуже. Если не остановят.
xxxxxxx
2018-05-14 16:12:11
А чему тут удивляться ??Сейчас других и нет в карелии .завхоз это ж не пристав . хотя .......
Инженер Брунс
2018-05-14 15:57:51
полный капец школе .... за что вы ее так не любите?


Завхоза поставить директором поставить - полный атас
кир
2018-05-14 15:50:18
Весёлый, располагающий к себе. Как такого не одобрить?
goo
2018-05-14 16:00:34
а главное, папа зампред петросовета!
кир
2018-05-14 18:48:22
goo, и бывший кгб-шник. А они бывшими не бывают, как правило.
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