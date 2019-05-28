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Новости. Общество
10:51, 28 Мая 2019
фото: Радио Свобода

Мирошник потребовала очистить Петрозаводск от мусора

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Горожане прислали за несколько дней более 200 жалоб на несвоевременный вывоз мусора, сообщили в мэрии Петрозаводска.

За период с 25 по 27 мая в ЕДДС Петрозаводска, а также через виртуальную приемную администрации поступило более 200 обращений граждан по факту переполнения контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов и захламления территорий контейнерных площадок в Центре, Октябрьском и Первомайском районах. В рамках проверок данные факты подтвердились.

Глава Петрозаводска направила в адрес директора компании-регионального оператора ООО "Автоспецтранс" обращение с требованием очистить город.

"Несвоевременный вывоз мусора также способствует захламлению территорий, прилегающих к контейнерным площадкам, что вызывает закономерное и справедливое возмущение горожан, оплачивающих данные услуги, ухудшает эстетический облик городских территорий, – говорится в обращении Ирины Мирошник. – прошу Вас в кратчайшие сроки обеспечить организацию деятельности по сбору твердых коммунальных отходов надлежащим образом, исключив факты несвоевременного вывоза твердых коммунальных отходов, а также обеспечить уборку мест погрузки и прилегающих территорий, захламленных разбросанным мусором".

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Комментарии

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Мизантроп
2019-05-28 12:32:37
Наверное мусор не рыночный, ибо невидимая рука его ну никак не может отрегулировать.
ПлачУ и ПлАчу
2019-05-28 12:30:54
Это нормально, когда человек сам с собой разговаривает в таком тоне?
"Рука, я требую, вытри зад!"
zanoza
2019-05-28 13:05:59
ПлачУ и ПлАчу, :) :)
Д.Ю
2019-05-28 11:02:29
Где обещанный ямочный ремонт? Надоело по дырам ездить, всю подвеску разбил.
Правдоруб
2019-05-28 11:00:22
Что можно требовать с этого регионального оператора , если вся работа по вывозу мусора ими же и парализована . Здесь поможет только " хирургическое " вмешательство , удаление " злокачественной опухоли " ( оператора ) . Другого не дано .
zanoza
2019-05-28 11:00:03
Теперь то подъезды к контейнерным площадкам имеются и сказочки про то, что невозможно подъехать не прокатят. Из рук вон плохо работает этот единый оператор. Когда уже с ним расторгнут контракт и всё передадут МУП "Автоспецтранс"?
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