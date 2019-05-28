Мирошник потребовала очистить Петрозаводск от мусора

Горожане прислали за несколько дней более 200 жалоб на несвоевременный вывоз мусора, сообщили в мэрии Петрозаводска.

За период с 25 по 27 мая в ЕДДС Петрозаводска, а также через виртуальную приемную администрации поступило более 200 обращений граждан по факту переполнения контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов и захламления территорий контейнерных площадок в Центре, Октябрьском и Первомайском районах. В рамках проверок данные факты подтвердились.

Глава Петрозаводска направила в адрес директора компании-регионального оператора ООО "Автоспецтранс" обращение с требованием очистить город.

"Несвоевременный вывоз мусора также способствует захламлению территорий, прилегающих к контейнерным площадкам, что вызывает закономерное и справедливое возмущение горожан, оплачивающих данные услуги, ухудшает эстетический облик городских территорий, – говорится в обращении Ирины Мирошник. – прошу Вас в кратчайшие сроки обеспечить организацию деятельности по сбору твердых коммунальных отходов надлежащим образом, исключив факты несвоевременного вывоза твердых коммунальных отходов, а также обеспечить уборку мест погрузки и прилегающих территорий, захламленных разбросанным мусором".