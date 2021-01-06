Мирошник поздравила жителей Петрозаводска с Рождеством и напомнила о терпимости и милосердии

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник поздравила горожан с Рождеством и напомнила о добродетелях, которые помогают преодолевать испытания.

"Дорогие петрозаводчане! Примите искренние поздравления с Рождеством!, - написала Ирина Мирошник. - Сегодня православные христиане всего мира обращаются к событию, изменившему историю человечества. Этот праздник и в наше непростое время продолжает объединять людей, города и страны. Важнейшие добродетели: милосердие, терпимость и любовь к человеку помогают нам преодолевать испытания, побуждают к благим поступкам.

Этого светлого и радостного дня с большим трепетом ждут и дети, и взрослые. Рождество - время тепла, домашнего уюта и чудес. В праздничный вечер за семейным столом собираются самые дорогие люди, чтобы делиться радостью, проявить заботу и любовь. Здоровья вам и вашим близким, благополучия, мира, добра и счастья, успехов во всех делах и начинаниях! Пусть сбудутся самые сокровенные желания, загаданные в рождественский сочельник!".