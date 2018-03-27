Мирошник примет участие в акции на набережной, где будут вспоминать погибших в Кемерово

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник рассказала журналистам, что собирается прийти к камню скорби на набережной, где в среду будут вспоминать погибших при пожаре в торговом центре в Кемерово.

"Я, безусловно, поддерживаю планируемую акцию памяти, которая завтра будет намечена на набережной, буду принимать участие, потому что это действительно большая беда и повод почтить память погибших и задуматься нам о коллективной ответственности", - сказала градоначальница во вторник на встрече с журналистами.

Ирина Мирошник также ответила на вопрос, нужно ли было в Карелии объявить траур в связи с трагедией в Кемерово, как это сделали в некоторых российских регионах.

"Я думаю, что здесь все – и органы власти, и все структуры и учреждения любой формы собственности - правильно среагировали с той точки зрения, что явно развлекательные мероприятия отменили, в том числе и администрация со своими подведомственными учреждениями в той же абсолютно повестке. Это самое главное. Наверное, не показательные должны быть объявления о той или иной акции, а отношение к ситуации у каждого должно быть надлежащее", - сказала глава города.

Ранее стало известно, что из-за пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, унесшего жизни более 60 человек, в Петрозаводске отказались от проведения 27 марта церемонии вручения премии "Онежская маска". Она перенесена на 2 апреля. Кроме того, в некоторых учреждениях культуры в Петрозаводске и районах республики отменены запланированные на сегодня и завтра спектакли, киносеансы, представления, другие мероприятия.