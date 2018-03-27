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Новости. Общество
12:33, 27 Марта 2018

Мирошник примет участие в акции на набережной, где будут вспоминать погибших в Кемерово

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Глава Петрозаводска Ирина Мирошник рассказала журналистам, что собирается прийти к камню скорби на набережной, где в среду будут вспоминать погибших при пожаре в торговом центре в Кемерово.

"Я, безусловно, поддерживаю планируемую акцию памяти, которая завтра будет намечена на набережной, буду принимать участие, потому что это действительно большая беда и повод почтить память погибших и задуматься нам о коллективной ответственности", - сказала градоначальница во вторник на встрече с журналистами.

Ирина Мирошник также ответила на вопрос, нужно ли было в Карелии объявить траур в связи с трагедией в Кемерово, как это сделали в некоторых российских регионах.  

"Я думаю, что здесь все – и органы власти, и все структуры и учреждения любой формы собственности - правильно среагировали с той точки зрения, что явно развлекательные мероприятия отменили, в том числе и администрация со своими подведомственными учреждениями в той же абсолютно повестке. Это самое главное. Наверное, не показательные должны быть объявления о той или иной акции, а отношение к ситуации у каждого должно быть надлежащее", - сказала глава города.

Ранее стало известно, что из-за пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, унесшего жизни более 60 человек, в Петрозаводске отказались от проведения 27 марта церемонии вручения премии "Онежская маска". Она перенесена на 2 апреля. Кроме того, в некоторых учреждениях культуры в Петрозаводске и районах республики отменены запланированные на сегодня и завтра спектакли, киносеансы, представления, другие мероприятия.   

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Valentina Vonti
2018-03-27 13:47:02
Бездействие чиновников-халатность,попустительство приводит к трагедии граждан России,а самое главное для них не существует наказание и ответственность за человеческие жертвы.
Гриша
2018-03-27 13:20:46
Когда же всё это закончится? Ведь десятки тысяч людей вышли на митинг в Кемерово ,чтобы добиться правды,по их сведениям погибли 350-400 человек,кинотеатры были закрыты на ключ и люди сгорели заживо...так пишут очевидцы пожара....власти явно скрывают правду ,чтобы не потерять тёплые места....сейчас ещё и репрессии начнутся ,не дай Бог, митингующих могут арестовать за не санкционированный митинг,у нас же всё "по закону".....который они для себя и пишут...
однозначно
2018-03-27 12:43:51
Зачем до завтра ждать. Пусть сегодня сходит, там же рядом. Или до завтра скорби прибавится? Клоуны.
Сеня
2018-03-27 12:42:59
Акции проводить научились , только работать и организовывать что то , нет.
Гость
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