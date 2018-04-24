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Новости. Общество
12:39, 24 Апреля 2018

Мирошник прокомментировала возможное назначение сына Ханцевича директором школы

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Глава Петрозаводска Ирина Мирошник заявила, что пока не приняла решение о назначении директора школы №43.

Ранее стало известно, что сын заместителя председателя горсовета Петрозаводска, 29-летний Александр Ханцевич-младший, который работает замдиректора по АХЧ в школе №25, победил в конкурсе на должность директора школы №43 с углубленным изучением отдельных предметов. В финале конкурса его соперницей стала завуч по учебной части, и.о.директора школы №43, 53-летняя Наталья Никольская. Ханцевич был признан победителем, поскольку набрал 409 баллов, а Никольская – 408. Окончательное решение о назначении руководителя должна принять Ирина Мирошник.

"Распоряжение еще не подписано, потому что (хотя) конкурсная комиссия состоялась, документы мне направлены буквально вчера, я еще не ознакомилась с результатами конкурсной комиссии. После ознакомления я приму решение о назначении директора", - сообщила сегодня журналистам глава города.

Мирошник отметила, что ей, "конечно, надо принимать решение конкурсной комиссии, учитывать его, иначе зачем это все проводится?"

"Но учитывая такую редкую ситуацию, когда на разрыве один балл, я буду очень тщательно изучать документы", - отметила она.

"Я не пытаюсь как-то отсрочить, скрыть от вас истину, я говорю о том, что не приняла еще решение, буду изучать представленную документацию", - подчеркнула глава города.   

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Комментарии

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David
2018-04-24 15:25:32
Васильевых меняют вот на таких :) . Правильным путем идете товарищи!
Leopol'd
2018-04-24 14:26:51
Неужели она что-либо решает?
gaudealis
2018-04-24 13:19:36
А не накатать ли по поводу этого "конкурса" обращение в Прокуратуру?
Мирошник будет скучно проверять документацию в одиночестве. Лучше будет, если ей компанию составят прокурорские работнички.
Zim
2018-04-24 12:54:48
Куда она денется?
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