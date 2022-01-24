Мирошник рассказала в суде про особенности кадровых назначений в мэрии Петрозаводска

Экс-мэр Петрозаводска Ирина Мирошник была допрошена в суде по коррупционному делу бывшего спикера горсовета Геннадия Боднарчука.

Когда Ирина Мирошник закрепилась в кресле мэра столицы Карелии, Геннадий Боднарчук уже занимал пост председателя Петрозаводского горсовета. Гособвинитель уточнил, советовалась ли Мирошник с Боднарчуком при принятии важных решений. Свидетель заявила, что несла личную ответственность за поступки.

При этом она пояснила, что при назначении новых лиц на посты в администрации она советовалась с правительством республики, с Петросветом и с Геннадием Боднарчуком.

Гособвинитель уточнил, предлагал ли сам Боднарчук какие-то кандидатуры для назначения на должности в мэрии.

«Предлагал», — ответила Мирошник.

В частности, обвинение интересовала история появления в мэрии Виталия Рохманюка, который занимал кресло начальника управления архитектуры и градостроительства. Ирина Мирошник заявила, что на этот пост она искала человека, рассматривая ряд кандидатур. Резюме на Рохманюка в итоге поступило от Петросовета. В ходе предварительного следствия Мирошник поясняла, что кандидатуру Виталия Рохманюка ей рекомендовал Геннадий Боднарчук: соответствующие показания были зачитаны в суде. Напомним, в настоящее время Рохманюк отбывает наказание за взятки.

Подробности из зала суда — в материале «Столицы на Онего».