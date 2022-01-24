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Мирошник рассказала в суде про особенности кадровых назначений в мэрии Петрозаводска

Новости. Общество
09:02, 25 Января 2022
фото: Ирина Мирошник / ВК

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Экс-мэр Петрозаводска Ирина Мирошник была допрошена в суде по коррупционному делу бывшего спикера горсовета Геннадия Боднарчука.

Когда Ирина Мирошник закрепилась в кресле мэра столицы Карелии, Геннадий Боднарчук уже занимал пост председателя Петрозаводского горсовета. Гособвинитель уточнил, советовалась ли Мирошник с Боднарчуком при принятии важных решений. Свидетель заявила, что несла личную ответственность за поступки.

При этом она пояснила, что при назначении новых лиц на посты в администрации она советовалась с правительством республики, с Петросветом и с Геннадием Боднарчуком.

Гособвинитель уточнил, предлагал ли сам Боднарчук какие-то кандидатуры для назначения на должности в мэрии.

«Предлагал», — ответила Мирошник.

В частности, обвинение интересовала история появления в мэрии Виталия Рохманюка, который занимал кресло начальника управления архитектуры и градостроительства. Ирина Мирошник заявила, что на этот пост она искала человека, рассматривая ряд кандидатур. Резюме на Рохманюка в итоге поступило от Петросовета. В ходе предварительного следствия Мирошник поясняла, что кандидатуру Виталия Рохманюка ей рекомендовал Геннадий Боднарчук: соответствующие показания были зачитаны в суде. Напомним, в настоящее время Рохманюк отбывает наказание за взятки.

Подробности из зала суда — в материале «Столицы на Онего».

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Комментарии

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Koira
2022-01-25 10:42:50
По тундре, по железной дороге,
Где мчится курьерский «Воркута — Петроской»)) ПЖиВ всех на нары
Teатральный критик
2022-01-25 10:41:05
Либерда опять в бессильной злобе
кир
2022-01-25 10:30:42
Не виноватая я! Он сам пришёл!©
Koira
2022-01-25 10:09:59
Ну что Ируся, сдала подельничка, надеешься на условку?
Изя
2022-01-25 10:19:07
Koira, административные работы в карелистате )))
Изя
2022-01-25 10:22:38
исправительные то есть ))) :)
Гражданин
2022-01-25 10:06:07
Несла личную ответственность за поступки.
Странно - почему уголовная ответственность обошла стороной.
Там давно все мутно !
Почему она умолчала о своем побеге с Администрации при посадке одного человека ?
А она рассказала суду как ее завели в Петросовет и кто ее туда позвал.
Кто "сблизил" ее с Геной, какие дела они делали в Петросовете когда ее назначили руководителем аппарата данного совета.
Как она попала в кресло главы города и кто заставил ее туда пойти. А слезы и сомнения при назначении.
Позор на всю жизнь. Теперь не отмыться.
Работники Карелиястат будут долго шептаться в кулуарах, а жители города при встрече показывать пальцем и смеяться.



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