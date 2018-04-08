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Новости. Общество
13:34, 08 Апреля 2018

Мирошник утвердила план мероприятий по уборке Петрозаводска

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Администрация карельской столицы готовится к старту экологических акций.

 

Петрозаводск готовится к массовой уборке накопившегося за зиму мусора, сообщают в администрации города.

Для экологических акций в этом году уже закуплены 15 тысяч мешков для мусора и строительные перчатки.

Такие мероприятия администрация начинает проводить с наступлением благоприятных погодных условий. Участие в них  примут государственные и коммерческие организации, а также граждане. 

Как сообщают в мэрии, план мероприятий уже подготовлен и утвержден. Информация обо всех акциях будет регулярно публиковаться на сайте администрации. Все желающие принять участие в субботниках смогут выбрать удобное для себя время и место. 

Напомним, в прошлом году в рамках акции «Чистый Петрозаводск», длившейся с апреля по июнь, в городе было проведено более 600 субботников, вывезено более трех с половиной тысяч тонн мусора, ликвидировано несколько несанкционированных свалок.

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