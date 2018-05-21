Мирошник высказала свое мнение по поводу установки стелы на насыпном острове в озере

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник прокомментировала идею, которую вынес на обсуждение Артур Парфенчиков по поводу установки стелы города воинской славы на насыпном острове в Онежском озере.

В понедельник в администрации Петрозаводска прошла очередная планерка, на которой глава города Ирина Мирошник ответила на вопрос журналистов: как она относится к инициативе, которую поддержал в соцсетях глава республики, о вынесении площадки по установке стелы в озеро, насыпным островом.

"Конечно, это было бы очень грандиозно и величественно для Петрозаводска, - сказала Мирошник, - сооружение такого насыпного острова и размещения там стелы, но это очень затратный проект, и здесь, я так полагаю, помощь федерального бюджета помогла бы решить эту задачу".

На упоминание того, что Положение о городе воинской славы требует у стелы такой площаки, чтобы была возможность проводит там мероприятия с большим количеством человек, Ирина Мирошник ответила просто: "Видимо, площадка должна быть побольше, чем она представлена на эскизе".

Напомним, Артур Парфенчиков в комментариях на своей странице в соцсети при обсуждении места установки стелы воинской славы в Петрозаводске представил необычный проект, где площадка со стелой уходит в озеро, вниз по проспекту Ленина.