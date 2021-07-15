Мировые судьи в Карелии изменили режим работы из-за коронавируса

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Карелии с 15 июля частично изменен режим работы судебных участков, сообщает Управление республики по обеспечению деятельности мировых судей.

Прием документов в судебный участок осуществляется теперь только через почту России или электронную почту (за исключением исковых заявлений).

Ознакомление участников процесса с материалами дел производится по предварительной записи по телефонам, указанным на официальных сайтах судебных участков.

Прием граждан, в том числе представителей сторон, представителей организаций, общественных объединений, органов государственной власти, органов местного самоуправления, средств массовой информации, в здании судебного участка не проводится.

В судебные заседания допускаются только лица, участвующие в деле.

Посещение судебных участков лицами, прибывшими на территорию республики Карелия из других регионов в служебную командировку для участия в судебных заседаниях, ознакомления с материалами дел, возможно только при условии наличия при себе отрицательных результатов обследования на коронавирусную инфекцию, полученных не более чем за 2 дня до прибытия на территорию Карелии, либо QR-кода или справки о вакцинации.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайтах судебных участков Карелии.