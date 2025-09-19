Мировые цены на нефть резко упали

Стоимость нефти марки Brent за сутки упала более чем на процент.

Стоимость барреля эталонной североморской нефти Brent с поставкой в ноябре снизилась на 1,1 процента, сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters. В пятницу, 19 сентября, его цена опустилась до 66,7 доллара за баррель.

Техасская нефть марки WTI подешевела на 1,25 процента, до 62,47 доллара.

Характерно, что стоимость нефти упала на фоне сокращения добычи странами ОПЕК и снижения ключевой ставки Федеральной резервной системой США (ФРС), что ранее стимулировало, напротив, рост цен на нефть.