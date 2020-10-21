Мишустин поддержал получение в электронном виде рыбоводных участков в Арктике

Инициатива затронет северные районы Карелии, которые вошли в Арктическую зону.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал идею получения в электронном виде рыбоводных участков в Арктике. С такой инициативой к главе федерального правительства обратился 21 октября бизнесмен из Мурманской области Сергей Вильшанский на встрече российского премьера с инвесторами Арктической зоны. По словам Вильшанского, система предоставления свободных рыбоводных участков в электронном виде уже действует на Дальнем Востоке, и бизнесмен попросил распространить эту практику на Арктику.

"Действительно, на Дальнем Востоке есть такой механизм – в электронном виде получение возможности использования рыбоводных участков. Это пользуется очень большим спросом. Уже предоставили 72 участка площадью 15 тысяч гектаров, – сказал на встрече премьер-министр. – Говорят, что очень важно "не рыбой накормить, а дать удочку". Но без участка, где удить, это невозможно. Поэтому я поддерживаю это и думаю, что мы именно так и решим".

Мишустин пообещал подготовить соответствующее постановление правительства, которое позволит распространить дальневосточную практику получения рыбоводных участков и на Арктическую зону. Как ожидается, эта система затронет и северные районы Карелии, которые входят в российскую Арктику.