890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Автоматическое начисление выплат на детей продлят еще на полгода
21.10.2020 22:00
Мэр Петрозаводска заболела коронавирусом 10
21.10.2020 18:54
Минимущества в 3 раза снизило начальную цену продажи бывшей фабрики в Петрозаводске 7
21.10.2020 15:36
Установленные в центре Петрозаводска ограждения закрыли обзор для автомобилистов 19
21.10.2020 14:33
Мужчина напал на 11-летнюю девочку в Петрозаводске и ограбил ее 1
21.10.2020 18:35

Мишустин поддержал получение в электронном виде рыбоводных участков в Арктике

Новости. Экономика
11:05, 22 Октября 2020
фото: правительство.рф
Загрузка...

Инициатива затронет северные районы Карелии, которые вошли в Арктическую зону.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал идею получения в электронном виде рыбоводных участков в Арктике. С такой инициативой к главе федерального правительства обратился 21 октября бизнесмен из Мурманской области Сергей Вильшанский на встрече российского премьера с инвесторами Арктической зоны. По словам Вильшанского, система предоставления свободных рыбоводных участков в электронном виде уже действует на Дальнем Востоке, и бизнесмен попросил распространить эту практику на Арктику.

"Действительно, на Дальнем Востоке есть такой механизм – в электронном виде получение возможности использования рыбоводных участков. Это пользуется очень большим спросом. Уже предоставили 72 участка площадью 15 тысяч гектаров, – сказал на встрече премьер-министр. – Говорят, что очень важно "не рыбой накормить, а дать удочку". Но без участка, где удить, это невозможно. Поэтому я поддерживаю это и думаю, что мы именно так и решим".

Мишустин пообещал подготовить соответствующее постановление правительства, которое позволит распространить дальневосточную практику получения рыбоводных участков и на Арктическую зону. Как ожидается, эта система затронет и северные районы Карелии, которые входят в российскую Арктику.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2020-10-22 11:13:41
Это будет способствовать обеспечению трудящихся свежей рыбой. Либерастня трудящихся не любит, ибо тем некогда читать бродского в агрекалчнутом сарае.
Горожанин
2020-10-22 12:12:24
однозначно, в виртуальной реальности.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.10.2020, 19:15
Парфенчиков высказался о тотальном карантине в связи с резким подъемом эпидемии
15.10.2020, 12:58
Девочка-подросток погибла в Петрозаводске, упав с 9 этажа
17.10.2020, 12:02
Водитель на полном ходу сбил пешехода на "зебре" в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
18.10.2020, 13:10
"Такой красоты этот двор еще не видел!" (ФОТОФАКТ)
17.10.2020, 13:52
Парфенчиков вновь запретил массовые мероприятия в Карелии на фоне роста числа заражений коронавирусом
18.10.2020, 09:00
Парфенчиков рассказал, что купил на вновь открывшейся ярмарке в Петрозаводске (ФОТО)

Чтиво

21.10.2020 11:34
Без политики
Не тратьте деньги зря
В последнее время в Прионежском районе Карелии появляются довольно активные и, я бы сказал, ушлые персонажи с солидными удостоверениями в красных корочках и уговаривают доверчивых потребителей произвести замену счетчиков электроэнергии. За деньги. И немалые.
Живодеры выбирают слабых 2
19.10.2020 12:42
Нюхотская "рулетка"
16.10.2020 15:46
архив чтиво

Медиа

Начало строительства ФОКа "Динамо" в Петрозаводске
16.10.2020 15:05
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»