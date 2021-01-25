Мишустин посетит Карелию с рабочим визитом

Премьер-министр правительства России Михаил Мишустин приедет в Карелию на этой неделе.

Как стало известно "Столице на Онего" из источника, близкого к правительству республики, в пятницу, 29 января в Петрозаводск приедет Михаил Мишустин. Подробности визита пока не разглашаются.

Напомним, к приезду премьер-министра Мишустина правительство Карелии готовилось еще в феврале прошлого года. Ожидалось, что республика, готовящаяся отметить 100-летний юбилей, станет одним из первых регионов, в которых побывает новый глава правительства. Но поездка тогда не состоялась. А вскоре из-за пандемии планы у Мишутина изменились.

Напомним, Карелию причислили к самым отсталым регионам по уровню социально-экономического развития. Минфин России разработал специальные меры поддержки для 10 таких регионов. Им будет выделено в течение пяти лет 50 миллиардов рублей.

Куратором Карелии, как региона со слабой экономикой, является глава Минэка РФ Максим Решетников.