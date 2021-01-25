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Мишустин посетит Карелию с рабочим визитом

Новости. Общество
10:13, 26 Января 2021
фото: © Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
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Премьер-министр правительства России Михаил Мишустин приедет в Карелию на этой неделе.

Как стало известно "Столице на Онего" из источника, близкого к правительству республики, в пятницу, 29 января в Петрозаводск приедет Михаил Мишустин. Подробности визита пока не разглашаются.

Напомним, к приезду премьер-министра Мишустина правительство Карелии готовилось еще в феврале прошлого года. Ожидалось, что республика, готовящаяся отметить 100-летний юбилей, станет одним из первых регионов, в которых побывает новый глава правительства. Но поездка тогда не состоялась. А вскоре из-за пандемии планы у Мишутина изменились.

Напомним, Карелию причислили к самым отсталым регионам по уровню социально-экономического развития. Минфин России разработал специальные меры поддержки для 10 таких регионов. Им будет выделено в течение пяти лет 50 миллиардов рублей.

Куратором Карелии, как региона со слабой экономикой, является глава Минэка РФ Максим Решетников.

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Комментарии

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gaudealis
2021-01-26 12:58:05
О, дана разнарядка "совершить разведывательный визит с целью поиска подходящей территории для строительства нового дворца Михал Иванычу"!
juta
2021-01-26 12:58:01
Может, на зимнюю рыбалку потянуло? Тогда хорошо бы на поезде, чтобы увидеть воочию "сказочное богатство" нашего края, а не из докладов чиновников (строительство жилья и заводов 150%, расцвет посёлков и малых городов)
Беня
2021-01-26 12:55:13
Интересно в центре уберахтунг ( от слов убирать и :) Ахтунг! :) ) будет или нет. Снегу как раз как за зло привалило :)
zanoza
2021-01-26 12:28:00
С какой целью посетит? Недавно писали, что "московский инвестор собирается построить сеть туркомплексов в 10 регионах России, и первый из них – в Калевале. С этой целью инвестор зарегистрировал в районе ООО "Красная деревня", которое займется реализацией проекта.
Согласно проекту, в 8 километрах от Калевалы планируется арендовать участок площадью 22 гектара, построить там отель на 150 мест, коттеджи, ресторан, спорткомплекс с бассейнами и пляж на берегу озера". Не с этим ли связан визит Премьера?
Беня
2021-01-26 12:53:04
zanoza, мелковато для его высокопревосходительства :)
Изя
2021-01-26 11:06:31
А был бы толк и приезжать . Бесполезно, в Карелии высокие чинушки не обучаемы и не квалифицированы в принципе :)
Koira
2021-01-26 11:02:54
В Геленджик не пускают?)
Изя
2021-01-26 11:22:50
Koira, самим места не хватает )) :)
David
2021-01-26 10:58:20
Здесь ничего нет!
Саныч
2021-01-26 10:26:48
Пусть на удаленке работает.
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