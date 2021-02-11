Мишустин утвердил изменения в программу развития Карелии до 2024 года

Федеральные власти детализировали программу, разработанную для поддержки "региона со сложной социально-экономической ситуацией".

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил изменения в индивидуальную программу развития Карелии до 2024 года, которая была принята правительством страны прошлой весной. Как пояснили в российском кабмине, речь идет о детализации программы.

Так, в число мероприятий, связанных с развитием археологического комплекса "Беломорские петроглифы", включено строительство дороги к памятнику, создание визит-центра и возведение автомобильного моста. Отдельные уточнения касаются разработки проектно-сметной документации по объектам капитального строительства и вопросов частичного возмещения затрат, понесенных инвесторами.

В правительстве России напомнили, что Карелия – "один из регионов со сложной социально-экономической ситуацией". Для таких территорий предусмотрены индивидуальные программы развития, учитывающие их сильные и слабые стороны, а также дополнительная поддержка из федерального бюджета.

О том, на что планируется потратить федеральные средства, читайте в статье "Миллиарды на помощь отстающему региону".