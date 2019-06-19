"Мисс Москва" рассказала, как начался ее роман с королем Малайзии

Оксана Воеводина поделилась подробностями своего знакомства с мужем.

"Мисс Москва-2015" встретила Мухаммада V Фариса на светском мероприятии, пишет Cosmopolitan.

"Это случилось в Европе, весной 2017 года. На тот момент я сотрудничала с нашим общим знакомым ювелиром, –рассказала Оксана.

"После мероприятия мы отправились на ужин, где я познакомилась с мужчиной,и он представился королем Малайзии. Я восприняла это как шутку и пошутила в ответ,что я тоже королева Москвы. Мы проговорили весь вечер и обменялись номерами телефонов", – вспомнила победительница конкурса красоты.

Через некоторое время Воеводина увидела новости о назначении короля Малайзии. Она была очень удивлена, узнав в нем Мухаммада.

В ноябре прошлого года Оксана Воеводина вышла замуж за короля. Роскошное торжество прошло согласно мусульманским традициям. Ради супруга Оксана приняла ислам, стала носить хиджаб и взяла мусульманское имя Рихана. Позже Мухаммад V принял решение об отречении от престола.

Недавно Оксана родила сына от своего супруга.