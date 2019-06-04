"Мисс Москва" родила от экс-короля Малайзии

Оксана Воеводина родила сына от своего мужа, экс-короля Малайзии Мухаммада V Фариса.

Оксана Воеводина стала женой короля Малайзии в ноябре прошлого года. Роскошное торжество прошло согласно мусульманским традициям. Ради супруга Оксана приняла ислам, стала носить хиджаб и взяла мусульманское имя Рихана. Позже Мухаммад V принял решение об отречении от престола.

В этом году впервые в истории конкурса "Мисс Москва" победительницу лишили титула и короны.

Ребенок появился на свет 21 мая в немецкой клинике и стал первенцем для пары. Мальчику дали необычное имя – Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра, пишет Cosmopolitan.

Оксана рассказала о пополнении в семье в Instagram. Она опубликовала трогательное фото со ступнями младенца.

"Всё, что мне рассказывали об изменениях, происходящих с женщиной после рождения малыша – чистая правда. Эта любовь – особенная. Эти чувства – совершенно новые. Я благодарна всевышнему и мужу за нашего сына. Теперь нас трое. Спасибо за то, что выбрал нашу семью", – написала Воеводина.



Модель тяжело переносила беременность. По словам Оксаны, последние три месяца она провела "в больницах, на капельницах, при полном постельном режиме, со множеством осложнений".