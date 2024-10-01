Миссия пока невыполнима: суд 14 лет требует от властей построить очистные сооружения на севере Карелии

Власти района пытались убедить суд, что денег в бюджете на это нет.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов, администрация Беломорского муниципального округа попросила отсрочку исполнения решения суда, которое было вынесено 2 сентября 2009 года о строительстве очистных сооружений в Беломорске. Власти обязали построить КОС 14 лет назад, но у округа на это нет денег.

В 2009 году, когда состоялся суд, району дали отсрочку до 2016 года на исполнение решения, но тщетно.

Судом установлено, что отсутствие денежных средств и недостаточное финансирование из соответствующего бюджета не является исключительным основанием, позволяющим предоставить испрашиваемую отсрочку.

Судебный акт не исполняется на протяжении более 14 лет, в результате чего население Беломорска лишено права на благоприятную окружающую среду.

По итогу новую отсрочку чиновникам Беломорска не дали.