Митрополит Константин вручит подарки гостям Рождественской елки в Петрозаводске

В Музыкальном театре Карелии 8 января пройдет Рождественская елка, организованная при участии Петрозаводской епархии.

Об этом сообщили в пресс-службе театра.

На елку приедут около 600 детей со всей республики. Перед началом праздника в зеркальном фойе детей ждут игры и выступление хора мальчиков «Виват». С поздравительным словом к собравшимся обратится митрополит Петрозаводский и Карельский Константин. Дети получат от него сладкие подарки.

Затем состоится награждение победителей конкурса детского рисунка «Рождественские чудеса».

Артисты Музыкального театра Карелии представят юным зрителям детскую сказку «Морозко».