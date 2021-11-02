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Митрополит Константин: «Смута вначале возникала в головах»

Новости. Общество
12:38, 02 Ноября 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

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Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин считает 4 ноября «символом единения нации, сумевшей побороть внутренних врагов».

Накануне Дня народного единства, который отмечается в России 4 ноября, митрополит Петрозаводский и Карельский Константин обратился с поздравлением к жителям Карелии. Как отметил глава Карельской митрополии Русской православной церкви, этот праздник имеет глубочайший смысл, поскольку напоминает об «одной из важнейших побед в отечественной истории – преодолении Смутного времени».

«Смута вначале возникала в головах, а затем послужила основой долгого, трагичного периода, ставшего возможным из-за разобщенности и преступной недальнозоркости русских людей. Тогда, в XVII веке, люди разных национальностей и сословий, но верующие, объединились для того, чтобы освободить Отечество от иноземных захватчиков», – говорится в обращении митрополита Константина.

Как считает иерарх РПЦ, День народного единства – это праздник народа, победившего внутреннюю разобщенность и сплотившегося перед лицом опасности.

«Это символ единения нации, сумевшей побороть не столько внешних, сколько  внутренних врагов, готовых за личные блага продать Родину иноземцам, – подчеркнул митрополит Константин. – Для всех нас этот праздник важен тем, что он помогает нам обрести реальное единство духа, понять, что никому нельзя позволять делить Россию и разобщать общество, стравливая народы по финансовым, политическим и иным предпочтениям».

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Комментарии

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Leopol'd
2021-11-02 14:32:59
Бредит, бедный. День великой октябрьской социалистической революции произнести не смог.
stranger
2021-11-02 13:45:50
Предполагаю, представитель корпорации торгующей благами, которые в этой жизни нельзя получить, несколько заблуждается в отношении смуты, оная продолжается и поныне.
Саныч
2021-11-02 13:57:25
stranger, мне лень разбираться в чужих заблуждениях. Это просто мое мнение.
stranger
2021-11-02 14:29:37
Уважаемый Саныч, согласен с вашим посылом.
Саныч
2021-11-02 13:42:02
Каждый имеет право на свою точку зрения. Но платить при этом налоги. Не платишь налоги-сиди беседуй в чулане.
топка
2021-11-02 13:00:11
Митрополит прав.
User
2021-11-02 12:56:20
Для всех нас этот праздник важен тем, что он помогает нам обрести реальное единство духа, понять, что никому нельзя позволять делить Россию и разобщать общество, стравливая народы по финансовым, политическим и иным предпочтениям
Сейчас как-то по другому? Что празднуем-то?
топка
2021-11-02 13:19:42
User, тебе работать надо, а не придуряться, сваливший за халявой. Неинтересен.
User
2021-11-02 14:28:02
Дорогая редакция, у вас топка подгорает! Зайкройте поддувало.
Изя
2021-11-02 12:54:37
Жалко деда , совсем плох ))) :)
Koira
2021-11-02 12:54:27
дед иди на пенсию
лишьбыпротив
2021-11-02 12:50:39
А яму возле театра кто выкопал ?
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