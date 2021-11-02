Митрополит Константин: «Смута вначале возникала в головах»

Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин считает 4 ноября «символом единения нации, сумевшей побороть внутренних врагов».

Накануне Дня народного единства, который отмечается в России 4 ноября, митрополит Петрозаводский и Карельский Константин обратился с поздравлением к жителям Карелии. Как отметил глава Карельской митрополии Русской православной церкви, этот праздник имеет глубочайший смысл, поскольку напоминает об «одной из важнейших побед в отечественной истории – преодолении Смутного времени».

«Смута вначале возникала в головах, а затем послужила основой долгого, трагичного периода, ставшего возможным из-за разобщенности и преступной недальнозоркости русских людей. Тогда, в XVII веке, люди разных национальностей и сословий, но верующие, объединились для того, чтобы освободить Отечество от иноземных захватчиков», – говорится в обращении митрополита Константина.

Как считает иерарх РПЦ, День народного единства – это праздник народа, победившего внутреннюю разобщенность и сплотившегося перед лицом опасности.

«Это символ единения нации, сумевшей побороть не столько внешних, сколько внутренних врагов, готовых за личные блага продать Родину иноземцам, – подчеркнул митрополит Константин. – Для всех нас этот праздник важен тем, что он помогает нам обрести реальное единство духа, понять, что никому нельзя позволять делить Россию и разобщать общество, стравливая народы по финансовым, политическим и иным предпочтениям».