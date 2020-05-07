Митрополит Константин: В 1945 году русский народ осуществил мечту Николая Второго

Глава Карельской митрополии Русской православной церкви выступил с посланием к жителям Карелии, в котором дал оригинальные оценки Сталину, Гитлеру и даже последнему российскому императору.

Накануне 75-летия Победы в Великой Отечественной войне митрополит Петрозаводский и Карельский Константин обратился с посланием к жителям республики, в котором поделился своими мыслями об исторической дате. В этом послании глава Карельской митрополии Русской православной церкви дал весьма оригинальные трактовки событий войны, а также ролей Сталина и Гитлера.

"Сталин, если можно так сказать, объединил " красных" и "белых", людей разных социальных взглядов и национальностей в одном порыве – в деле защиты Отечества. Отсюда и война – Великая и Отечественная, – считает митрополит Константин. – Но не только политически изменилось мировоззрение руководителя советского государства. Постепенно происходило еще и духовное его преображение. Сталин послушал старицу Матрону и остался в Москве, хотя правительство было эвакуировано. Таким образом, если Гитлер и высшие эсесовцы получали энергетическую подпитку от общения с демоническими силами, то Верховный Главнокомандующий и многие из генералитета обращались к Богу, Пресвятой Богородице и православным подвижникам".

Не забыл глава Карельской митрополии РПЦ и последнего российского императора Николая Второго.

"Сегодня мы понимаем, что ради русской Победы над немцами, которая наступила только 9 мая 1945 г., Главнокомандующий Государь принес себя в жертву в 1917 году и был убит 17 июля 1918 года. А 17 июля 1944 года в Москве состоялся "марш побежденных", на котором под конвоем провели почти 60 тысяч немецких военнопленных группы армии "Центр", разгромленных в ходе операции "Багратион", – отметил митрополит Константин. – Вспомним, что Германия много способствовала сокрушению Российской империи в 1917 году. Мы видим, что Царская жертва ради победы над немцами была не напрасной. Русский народ нашел в себе такие духовные силы, что одолел непобедимую по человеческим меркам силу – германский рейх и водрузил Победное знамя над Рейхстагом, осуществив мечту Николая Второго через четверть века. Нужно сказать, что Царь Николай Второй внес и существенный материальный вклад в нашу Великую Победу. Многие его прижизненные технические новшества, как, например, железные дороги, корабли, укрепления сослужили службу и во время Отечественной войны, многие командующие были выпускниками николаевских военных училищ".