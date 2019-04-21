Митрополит Петрозаводский и Карельский: В России происходит "тайная сатанизация подрастающего поколения"

Как "духовно-нравственное воспитание на основе традиционных религий" превращается в стране в вопрос национальной безопасности.

В России происходит "тайная сатанизация подрастающего поколения". С таким предупреждением обратился к участникам Первых Сретенских образовательных чтений, которые прошли 16 апреля в Петрозаводске, глава Карельской митрополии Русской православной церкви Константин, и слова эти были произнесены им не в стенах храма или воскресной школы, а в Институте педагогики и психологии Петрозаводского государственного университета. По словам директора института Риммы Ермоленко, организатором чтений выступила кафедра психологии детства, а это значит, что высшая школа сама открыла свои двери для православного духовенства, которое не преминуло в них войти.

Темой республиканской научно-практической конференции под названием "Первые Сретенские образовательные чтения" стала духовная культура как основа формирования нравственной личности. Однако большинство докладов, с которыми выступили участники чтений, касалось, прежде всего, православной культуры, а в президиуме конференции вместе с исполняющей обязанности первого заместителя министра образования республики Натальей Кармазиной уселись митрополит Карельский и Петрозаводский Константин и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий.

Что говорили на слушаниях, читайте в статье Валерия Поташова "Православное духовенство и чиновники озаботились "прополкой" молодежи".



Участники чтений. Фото: Валерий Поташов