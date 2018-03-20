Mitsubishi Motors открыла продажи нового кроссовера

Mitsubishi Motors начнет продажи кроссовера Eclipse Cross, выпускаемого на заводе в Японии, на российском рынке в конце апреля.

По сообщению компании, минимальная цена составит 1,4 млн рублей за версию с передним приводом и механической коробкой передач.

Все модификации будут оснащаться турбированным бензиновым двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 150 л.с.

Сколько будут стоить версии с вариатором, передним приводом и полноприводные автомобили этой марки, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".