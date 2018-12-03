Mitsubishi отзывает из России более 60 тысяч автомобилей

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Компания ООО "ММС Рус", которая является официальным представителем производителя Mitsubishi на российском рынке, отзывает 63 415 автомобилей Mitsubishi Outlander.
Отзыву подлежат автомобили, которые были реализованы в период с июля 2012 года по декабрь 2014 года.
"Причиной отзыва является возможное оплавление разъема электропроводки под сиденьем водителя", – говорится в сообщении Росстандарта.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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