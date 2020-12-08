Мизинкова рассказала, каким станет автовокзал в Петрозаводске после реконструкции

Реконструкция автовокзала в Петрозаводске предусматривает возведение надстройки над основным зданием и строительство дополнительного корпуса.

Об этом сообщила в эфире телеканала «Россия 1. Карелия» заместитель министра транспорта республики Юлия Мизинкова.

"Основное здание, которое сейчас функционирует как автовокзал,, будет реконструировано, появится надстройка второго этажа…появится большая просторная зона кафе, будет больше посадочных мест для ожидания, появится комната матери и ребенка, будет камера хранения, будут современные санузлы", - сообщила Мизинкова.

Как будет выглядеть здание автовокзала после реконструкции, смотрите в интернет-газете "Вести Карелии".