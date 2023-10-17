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Мизинкова разоблачила интригу круглой бетонной площадки в Петрозаводске

Новости. Общество
15:30, 18 Октября 2023
фото: Юлия Мизинкова / VK

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В городе появится «Ферма любви», вдохновленная устрицами.

Как рассказала в личном профиле председатель Комитета ЖКХ петрозаводской администрации Юлия Мизинкова, многие жители интересовались назначением круглой бетонной площадки, недавно появившейся в Зарецком парке.

«Возникали различные версии: торговый павильон, игровой аттракцион, сцена для праздничных мероприятий. Разоблачу интригу. Это площадка для установки арт-объекта „Ферма любви“, который появится здесь уже совсем скоро», — написала Мизинкова.

По словам председателя Комитета ЖКХ, объект будет представлять собой свисающие до земли металлические цепи, подвешенные на круглой балке и каменный куб в центре с контурами мужской и женской рук: все это по задумке архитектора Евгения Фролова позволит делать красивые свадебные фотографии.

«Почему ферма? Автор проекта объяснил, что при создании произведения вдохновлялся образом устричных ферм, на нитях которых постепенно вырастают устрицы. Так же и замки новобрачных будут постепенно нарастать на объекте», — объяснила Юлия Мизинкова.

Напомним, «Столица на Онего» проводит опрос среди своих читателей, чтобы выяснить, какие памятники и арт-объекты Петрозаводска можно считать самыми необычными.

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