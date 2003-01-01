«Мягких облачков»: 27-летний уроженец Кемского района погиб на СВО

В Кеми простятся с земляком, погибшим в зоне спецоперации.
27-летний уроженец Кемского района Виталий Горных погиб в зоне СВО, сообщили в местной администрации.
— Награждён медалью Суворова, медалью за храбрость II степени и медалью за отвагу, — рассказали там.
Церемония прощания с бойцом состоится в пятницу, 14 ноября, в 13:30 в Траурном зале на улице Шоссе 1 мая в Кеми. В 15:30 горожан приглашают посетить поминальный обед, который пройдёт в ресторане «Прибой».
— Наш любимый рыжик, как в это не верится, мягких облачков, наш ангел, — написала в комментариях родственница погибшего Татьяна Горных.
Администрация района выражает соболезнования близким военнослужащего.
Ранее стало известно, что при выполнении тактических задач на территории Курской области скончался житель Кондопожского района Вячеслав Прокопенко.