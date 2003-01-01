РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Тема недели
Новые реалии, помощь муниципалитетам, ремонт дорог: проект будущего бюджета Карелии прошел публичные слушания
12 ноября, 09:23 Статьи
Тема недели
Канализационные стоки Заозерья продолжают сливать просто в лес
11 ноября, 12:15 Статьи
Тема недели
Самая розовая конференция: главное BEATY-событие года состоялось в Петрозаводске
10 ноября, 21:20 Статьи
Новости

Инженеры стали самыми высокооплачиваемыми офисными специалистами в Карелии

15:09

Совфед одобрил закон о понижении возраста уголовной ответственности за диверсии

14:52

«Мягких облачков»: 27-летний уроженец Кемского района погиб на СВО

14:36

Старейшее в Петрозаводске кладбище приводят в порядок с помощью грантов

14:14

Подросток пострадал под колёсами автомобиля на Кукковке

13:56

Шандалович: Регионы и МВД поддержали инициативу парламента Карелии о запрете питбайков на дорогах

13:34

20 школ в Карелии ждет капремонт в ближайшие три года

12:54

На сети T2 установили 1000-ю отечественную базовую станцию «Булат»

12:49

Стало известно, кто пострадал в ДТП на Антикайнена в Петрозаводске

12:36

«Ухудшение самочувствия у метеозависимых лиц и полярное сияние»: на Земле наблюдается мощнейшая магнитная буря

12:34

Подросток украл масло и форель из гипермаркета в Петрозаводске

12:18

«Внедрить традиционные ценности в рекламную практику»: в России может появиться новый ГОСТ

12:02

Дело о сентябрьской драке в ночном клубе Петрозаводска дошло до суда

11:53

Школьница из Петрозаводска завоевала Гран-при на музыкальном конкурсе в Москве

11:34

Мобильные маммографы и флюорографы обследовали более 1800 жителей Карелии

11:23

Три новые модельные библиотеки появятся в Карелии

10:45

Петрозаводск вошёл в топ-10 направлений для трёхдневного отпуска в ноябре

10:30

Пудожские пожарные помогли маме с младенцем попасть в квартиру

10:05

Проект будущего бюджета Карелии прошел публичные слушания

09:49

Два автомобиля разбились в центре Петрозаводска

09:31

В московских музеях открыли зоны отдыха для питомцев

09:20

Ученые рассказали, что необходимо для сохранения популяции северного оленя в Карелии

09:01

Первая «сухая» победа в сезоне: «Динамо-Карелия» взяла реванш у команды из Тульской области

08:42

Карельская пивоварня может лишиться лицензии из-за уклона от проверки

08:20

Серия взрывов прогремит на опасном объекте в Кондопожском районе

08:02

Отец троих детей из Карелии выплатил алименты после опасности лишиться автомобиля

07:39

Эксперты проверили здание спортивной школы в Лахденпохье на состояние аварийности

07:22

Охотники отвели волков от поселка Матросы

06:55

Жительница Карелии рассказала, как ее чуть не убил поселившийся в ней ленточный червь

06:35

Врачи и синоптики развеяли мифы о влиянии магнитных бурь на здоровье

00:14

Госдума утвердила: ординатура перейдет полностью на целевую основу

21:15

Клиника «Первая линия» вошла в ТОП-10 лучших частных клиник Карелии, а ее врачи покорили рейтинги «ПроДокторов»

20:00

В Карелии молодежное инициативное бюджетирование распространят на учреждения среднего профобразования

19:26

В аварии с микроавтобусом на Чапаева в Петрозаводске пострадали три человека

19:01

В Госдуме предложили предусмотреть в бюджете выплаты «обманутым дольщикам» ИЖС

18:35

Недостроенные очистные сооружения около Петрозаводска 11 лет сливают канализационные стоки в лес

17:23

«Это для всех потеря»: известный тренер погиб в страшной аварии на трассе «Кола» в Карелии

17:07

Мокрый снег обещают в Карелии 12 ноября

17:00

В Петрозаводске микроавтобус на скорости врезался в «легковушку» и опрокинулся на бок

16:52

Балет «Сампо» Музыкального театра Карелии получил федеральное финансирование

16:49

Возгорание на мусорном полигоне в Кондопоге полностью ликвидировано

16:34

Рекордные 855 млн бонусов Спасибо получат клиенты Сбера на Зелёный день

16:21

Нового гендиректора представили коллективу Карельского экологического оператора

16:20

Карелия в числе передовиков по готовности к отопительному сезону

16:12

РСХБ запустил тариф «Меню возможностей» для бизнеса в сфере HoReCa

16:00

Мощнейшая в году вспышка произошла на Солнце

15:54

Новый светофор начал работу на выезде с Пряжинского шоссе на трассу «Кола» около Петрозаводска

15:43

Минцифры предложило предложило отслеживать просмотры пользователей в онлайн-кинотеатрах

15:34

В новом Доме молодежи создадут дополнительные пространства для творчества и профориентации

15:20

Прионежская сетевая компания готовит энергообъекты Карелии к работе в зимний сезон

15:08

С 2026 года для выезда детей за границу потребуется загранпаспорт

15:02

Жители жилого комплекса «Александровский» перекрыли проезд по улице Казарменской

14:32

До 1 декабря жители Карелии могут поменять компанию для управления пенсионными накоплениями

14:13

Новые качели установили в Иссерсоновском сквере в Петрозаводске

13:52

Вепсы могут получить бесплатный участок земли на пчеловодство или художественные промыслы

13:39

Для социального центра в Хийтоле уже залили фундамент

13:30

Стали известны подробности ДТП под Петрозаводском, где иномарка улетела в отбойник

13:20

69-летняя жительница Пудожа напала с ножом на собственного сына

12:53

В Карелии резко снизилась заболеваемость ОРВИ

12:37

Седьмой центр общения пенсионеров открыли в Карелии

12:23

В Карелии пройдет ярмарка вакансий с зарплатами до 200 тысяч рублей

12:01

Минприроды Карелии проведет расследование по факту загрязнения Лососинки нефтепродуктами

11:44

Погодные качели: карельские синоптики сделали прогноз на неделю

11:29

Петрозаводский аэропорт обслужил более 75 тысяч пассажиров с начала года

11:16

Врач из Петрозаводска отметил 103-й день рождения

11:00

Новые автобусные маршруты Петрозаводска стали народными всего за три месяца

10:49

Женщину с редкой патологией беременности спасли врачи из Петрозаводска

10:43

Стало известно, кто погиб 10 ноября в страшной аварии на трассе «Кола» в Карелии

10:19

«Не хватило желания выйти и воевать»: после победы в Череповце «Динамо-Карелия» проиграла домашний матч

10:08

Три человека пострадали в ночной аварии в Петрозаводске

09:53

Житель Карелии ударил гостью кочергой по голове во время ссоры

09:47

Огурцы сильно подорожали, бензин подешевел: как менялись цены в Карелии в первую неделю ноября

09:25

Шестая серия замеров: «Шокшинский кварцит» подтверждает соответствие требованиям экологического законодательства

09:10

В Петрозаводске проходит двойной рейд Госавтоинспекции

08:59

Магнитная буря накроет Землю

08:39

Первый российский антропоморфный робот-эмпат с ИИ будет представлен в Москве

08:29

Выплаты по больничным листам вырастут в России с 2026 года

07:59

Новая система ОФЭКТ для ранней диагностики рака появится в Карелии в 2026 году

07:39

Врачи призывают жителей Карелии не забывать о профилактике рака легких

07:19

«Мы выступили достойно и получили бесценный опыт»: танцоры из Карелии стали финалистами чемпионата мира в Южной Корее

06:59

В Петрозаводске объявлен кастинг на участие в молодежном фильме о здоровом образе жизни

06:39

Ученые: использование смартфона перед сном повышает риск инфаркта и инсульта

00:10
«Мягких облачков»: 27-летний уроженец Кемского района погиб на СВО
Сегодня 14:36 Утраты
Поделиться

В Кеми простятся с земляком, погибшим в зоне спецоперации.

фото: © Администрация Кемского района

27-летний уроженец Кемского района Виталий Горных погиб в зоне СВО, сообщили в местной администрации.

— Награждён медалью Суворова, медалью за храбрость II степени и медалью за отвагу, — рассказали там.

Церемония прощания с бойцом состоится в пятницу, 14 ноября, в 13:30 в Траурном зале на улице Шоссе 1 мая в Кеми. В 15:30 горожан приглашают посетить поминальный обед, который пройдёт в ресторане «Прибой».

— Наш любимый рыжик, как в это не верится, мягких облачков, наш ангел, — написала в комментариях родственница погибшего Татьяна Горных.

Администрация района выражает соболезнования близким военнослужащего.

Ранее стало известно, что при выполнении тактических задач на территории Курской области скончался житель Кондопожского района Вячеслав Прокопенко.

Обсудить (0) в ленту
В ЖК «Флотилия» видовые квартиры продаются по минимальной цене - 109 000 руб/ м2
Условия семейной ипотеки могут ужесточиться с 1 ноября – успейте купить квартиру сейчас
Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
Подписывайтесь на наш Дзен!
Подписаться

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение