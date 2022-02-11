«Мясо собирали по всей округе»: на ралли в Карелии автомобиль вылетел с трассы (ВИДЕО)

Экипаж потерял управление прямо перед площадкой со зрителями.

Авария случилась на проходившем в Лахденпохском районе ралли «Карелия-2022». Сам ролик опубликован в паблике «Весь Петрозаводск | Карелия». По словам авторов, яркое видео стало «вирусным» в сети.

«Наши ралли „Карелия-2022“ завирусились в сети благодаря проходу этого экипажа. На одном из трамплинов пилот не справился с управлением и уехал в сугробы. Никто не пострадал из зрителей, но болид разгромил мангал со свежим шашлыком. Мясо собирали по всей округе, в том числе — с капота покореженного авто», — рассказали в паблике.

Напомним, ралли «Карелия — 2022» проходило в Лахденпохском районе республики 28 и 29 января. Соревнования являлись первым этапом Чемпионата России по автомобильному спорту.