Младенец и молодая петрозаводчанка пострадали в ДТП (ВИДЕО)

ДТП произошло 10 октября на улиц Кирова и Вольной, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 12.03 водитель автомобиля Kia Rio при повороте налево на регулируемом перекрестке столкнулся с Lada Priora, двигавшейся в прямом встречном направлении.

В аврии пострадали 20-летняя пассажирка Kia и младенец в Lada Priora. Им назначено амбулаторное лечение.