Младенец, избитый отцом в Петрозаводске, может умереть

Врачи не дают благоприятного прогноза по мальчику, находящемуся 11 месяцев в ИТАРе Детской республиканской больницы.

Как рассказали «Столице на Онего» в пресс-службе Министерства здравоохранения республики, ребенок, попавший в реанимацию в сентябре прошлого года в возрасте 4-х месяцев, по-прежнему подключен к аппарату ИВЛ в ИТАРе Детской республиканской больницы.

«Ребенок живой, но прогноз плохой», — сообщили в Минздраве Карелии.

Врачи Детской республиканской больницы продолжают бороться за жизнь малыша, находящегося в коме уже 11 месяцев.

Напомним, инцидент произошел в конце сентября прошлого года. Следком сообщал, что 36-летний житель Петрозаводска, находясь один дома со своим 4-месячным сыном, избил его. С тяжелыми черепно-мозговыми травмами младенец был доставлен в ДРБ.

Мужчину ждет суд. Он обвиняется в умышленном причинении малолетнему тяжкого вреда здоровью.