Младшего брата-каратиста Кадашева арестовали в Петрозаводске

Петрозаводский городской суд взял под стражу Джахангира Кадашева, обвиняемого в похищении человека.

Сегодня, 15 июня, судья Петрозаводского городского суда Наталья Федичева удовлетворила ходатайство следователя Петрова и арестовала Джахангира Кадашева по обвинению в совершении преступления по статье 126 УК РФ – похищение человека.

Подробнее об аресте Кадашева читайте в «Московском Комсомольце в Карелии».