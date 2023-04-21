Младшего брата-каратиста Кадашева арестовали в Петрозаводске

Петрозаводский городской суд взял под стражу Джахангира Кадашева, обвиняемого в похищении человека.
Сегодня, 15 июня, судья Петрозаводского городского суда Наталья Федичева удовлетворила ходатайство следователя Петрова и арестовала Джахангира Кадашева по обвинению в совершении преступления по статье 126 УК РФ – похищение человека.
Подробнее об аресте Кадашева читайте в «Московском Комсомольце в Карелии».
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