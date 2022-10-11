Младшеклассники школы Петрозаводска досрочно выйдут на каникулы из-за коммунальной аварии

Из-за аварии на коммунальных сетях в 39-школе Петрозаводска учеников начальных классов досрочно отправят на каникулы, сообщили в администрации города.

Сегодня в средней школе № 39 Петрозаводска произошла утечка на сетях отопления в помещении столовой — в техническом подвале. На данный момент ситуация находится под контролем специалистов. Учебный процесс в школе продолжается, для детей и сотрудников созданы комфортные условия: работа столовой и санузлов не приостановлена, говорится в сообщении администрации Петрозаводска.

Отопление ветки теплоснабжения столовой отключат в 15.00, по завершению последней перемены, на которой питаются дети. К устранению утечки приступят с завтрашнего дня, 27 октября.

В связи с этим ученики 1-4 классов досрочно выходят на осенние каникулы с четверга — с 27 октября до 6 ноября. Занятия для старших классов с 27 по 29 октября пройдут в дистанционном формате.