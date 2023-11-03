Младшие классы одной из школ Петрозаводска переедут из-за коммунальной аварии

В средней школе на Голиковке произошел сбой в системе отопления, руководство перенест учебу в другую СОШ.

Как сообщили в руководстве школы №27 в Петрозаводске, из-за аварийной ситуации и последующего ремонта на сетях отопления учебу в СОШ на улице Кузьмина, 50 после праздников организуют следующим образом:



Ученики 1-4 классов будут учиться в школе № 25 на набережной Гюллинга, 3.



Остальные школьники, то есть, с 5 по 11 класс будут получать образование дистанционно, но согласно расписанию.



Когда ситуация вернется в норму, из сообщения неясно. Руководство школы обещает сообщить информацию дополнительно.