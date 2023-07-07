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Младший брат-каратист Кадашев, обвиняемый в похищении человека, остался под арестом

Новости. Криминал
09:11, 10 Июля 2023
фото: коллаж © "Столица на Онего"

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Верховный суд Карелии рассмотрел две апелляционные жалобы на решения суда первой инстанции по Джахангиру Кадашеву.

Как пишет «Московский комсомолец в Карелии», в минувшую пятницу, 7 июля, судья Верховного суда Сергей Кутузов рассмотрел апелляционную жалобу на решение Петрозаводского городского суда от 14 июня, продлившего Джахангиру Кадашеву домашний арест до 19 июля. Младший брат-каратист Кадашев обвиняется в совершении преступления по статье 213 часть 2 – хулиганство. 23 августа 2022 года в баре «Ели-Пели» Джахангир избил сотрудника Росгвардии.

Адвокат Виктор Бережной, несмотря на то, что Кадашев-младший 15 июня был взят под стражу по обвинению в совершении преступления по статье 126 часть 2 пункты «а» и «в» - похищение человека, просил Верховный суд заменить домашний арест, избранный по делу о хулиганстве, на ЗОД – запрет определенных действий. Аргументами для избрания данной меры пресечения защитник назвал то, что само преступление, которое вменяется младшему каратисту, было совершено им год назад, за это время он никак закон не нарушал, ничего противоправного не совершал. В результате судья Сергей Кутузов, рассмотрев апелляционную жалобу на решение Петрозаводского городского суда по делу Джахангира Кадашева, обвиняемого в хулиганстве, оставил в силе избранную судом меру пресечения в виде домашнего ареста, а ходатайство адвоката Бережного – без удовлетворения.

Заседание, состоявшееся 7 июля в 10.00, могло бы показаться абсурдным: потому что странно просить сохранить домашний арест подзащитному, если он уже находится за решеткой по обвинению в другом преступлении.

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