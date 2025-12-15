Младший сержант из Суоярви погиб в ходе СВО на Украине

Житель Карелии скончался при выполнении боевых задач в зоне спецоперации.

2 июля 2025 года на территории Украины в ходе специальной военной операции погиб житель Суоярви, младший сержант Евгений Сергеевич Колесов. Ему было 39 лет, сообщила депутат Законодательного собрания Карелии Татьяна Тишкова на своей странице ВКонтакте.

Сегодня, 16 декабря, в Суоярви прошла церемония прощания с погибшим бойцом.

— Искренние слова соболезнования родителям, сыну Ростиславу, родным и близким, друзьям и знакомым Евгения Сергеевича. Сил вам пережить такое горе. Скорбим вместе с вами, — написала парламентарий.

Ранее стало известно, что в зоне спецоперации погибли кондопожане Игорь Дмитрюков и Даниил Улащук.