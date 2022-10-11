«Мне было стыдно»: депутат парламента Карелии узнала, сколько зарабатывают лесничие

Лесничие в Карелии получают мизерную зарплату, и если они уволятся, то леса некому будет охранять.

Об этом заявила председатель комитета парламента республики по агропромышленной политике, природопользованию и экологии Марина Гуменникова на заседании, где обсуждались вопросы охраны лесов.

По словам депутата, она посетила несколько лесничеств и узнала, что заработная плата работников со стажем более 20 лет составляет всего 28 тыс. рублей.

«Скорбно смотрят и говорят, что давно уже бы ушли, если бы было куда… Мне было стыдно. Скоро у нас нечего будет охранять, если уйдут люди, которые находятся на первом рубеже», — сказала Гуменникова.

Она попросила заместителя министра природных ресурсов и экологии Алексея Щепина объяснить, почему у лесничих такая мизерная зарплата.

По словам замминистра, это зависит не от республиканских властей, а от федерального Рослехоза. Из бюджета Карелии невозможно профинансировать увеличение зарплаты лесничих.

Щепин рассказал, что Рослесхоз сейчас готовит изменения в нормативах финансирования регионов в сфере охраны лесов.

«Шаг за шагом проблема решается и надеемся, что в рамах нормативов зарплаты повысятся», — добавил замминистра.

Депутаты договорились направить обращение в Рослехоз, чтобы ускорить внесение изменений в нормативы финансирования.