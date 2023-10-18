«Мне очень понравилось!» — школьница Карелии попробовала себя в роли сварщика

Кондопожские школьники узнали, берут ли девушек в сварщики.

Власти Кондопожского района рассказал, берут ли девушек в сварщики.

Профессия сварщик, как правило, рассматривается как сугубо мужская работа. Около 4% сварщиков — женщины, но это число с каждым годом растёт.





Так, ученица 9Б класса школы № 1 в Кондопоге Ларионова Софья примерила на себя профессию сварщика. «Всё прошло замечательно! Мне очень понравилось!» — отметила девушка.

«Понятно объяснили, провели небольшую практику, рассказали о тонкостях работы!» — поделилась впечатлениями Софья.



Профессиональная проба «Сварщик» состоялась на базе Петрозаводского автотранспортного техникума.



Подобные пробы проходят во всех учебных заведениях благодаря проекту «Билет в будущее». Ученики школ могут попробовать себя в роли представителя желанной профессии и узнать условия обучения, уточнили в официальном паблике Кондопожского района.