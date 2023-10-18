«Мне очень понравилось!» — школьница Карелии попробовала себя в роли сварщика

Кондопожские школьники узнали, берут ли девушек в сварщики.
Власти Кондопожского района рассказал, берут ли девушек в сварщики.
Профессия сварщик, как правило, рассматривается как сугубо мужская работа. Около 4% сварщиков — женщины, но это число с каждым годом растёт.
Так, ученица 9Б класса школы № 1 в Кондопоге Ларионова Софья примерила на себя профессию сварщика. «Всё прошло замечательно! Мне очень понравилось!» — отметила девушка.
«Понятно объяснили, провели небольшую практику, рассказали о тонкостях работы!» — поделилась впечатлениями Софья.
Профессиональная проба «Сварщик» состоялась на базе Петрозаводского автотранспортного техникума.
Подобные пробы проходят во всех учебных заведениях благодаря проекту «Билет в будущее». Ученики школ могут попробовать себя в роли представителя желанной профессии и узнать условия обучения, уточнили в официальном паблике Кондопожского района.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание