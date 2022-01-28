Мнение: статус ООПТ у лесов в районе Кургана в Петрозаводске не позволит их вырубить

В Карелии до сих пор не создано ни одной особо охраняемой природной территории местного значения.

Федеральное и региональное законодательства позволяют органам местного самоуправления создавать особо охраняемые природные территории местного значения. Однако в Карелии до сих пор не появилось ни одной такой ООПТ.

«Если бы городские леса в районе Кургана в Петрозаводске имели статус ООПТ местного значения, то никакой кластер зимних видов спорта им бы сегодня не угрожал, – считает журналист Валерий Поташов. – Такого статуса сейчас нет ни у одного парка, который появился на сохранившихся в карельской столице лесных участках – ни у «Архиерейской дачи», ни даже у «Беличьего острова».

Читайте подробнее в статье «Край лесов, озер и волокиты».