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Мнение: статус ООПТ у лесов в районе Кургана в Петрозаводске не позволит их вырубить

Новости. Общество
16:14, 28 Января 2022
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

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В Карелии до сих пор не создано ни одной особо охраняемой природной территории местного значения.

Федеральное и региональное законодательства позволяют органам местного самоуправления создавать особо охраняемые природные территории местного значения. Однако в Карелии до сих пор не появилось ни одной такой ООПТ.

«Если бы городские леса в районе Кургана в Петрозаводске имели статус ООПТ местного значения, то никакой кластер зимних видов спорта им бы сегодня не угрожал, – считает журналист Валерий Поташов. – Такого статуса сейчас нет ни у одного парка, который появился на сохранившихся в карельской столице лесных участках – ни у «Архиерейской дачи», ни даже у «Беличьего острова».

Читайте подробнее в статье «Край лесов, озер и волокиты».

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Комментарии

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Саныч
2022-01-28 17:05:15
да и никто и подумать не мог, что на Курган рука поднимется.
Экспeрд
2022-01-28 16:40:02
Значит поменяем статус. Делов то .
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