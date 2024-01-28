Мнимая подруга в соцсети лишила петрозаводчанку крупной суммы денег

Правоохранительные органы карельской столицы работают по заявлению 48-летней горожанки.
В дежурную часть полиции Петрозаводска поступило заявление от местной жительницы.
48-летняя женщина рассказала, что в социальной сети ей пришло сообщение от подруги, которая просила деньги в долг.
Чтобы выручить знакомую, та перевела 15 тысяч рублей на неизвестный счет.
Впоследствии выяснилось, что подруга в помощи не нуждалась, а деньги попали в руки мошенников, рассказали в МВД Карелии.
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