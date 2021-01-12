Мнимые чиновники запугали проверками медучреждения в Петрозаводске

Власти Петрозаводска призывают не поддаваться на уловки мошенников, которые представляются сотрудниками администрации города и пугают медицинские организации проверками.

Администрации Петрозаводска предупреждает работников организаций, учреждений, коммерческих и иных предприятий о появлении мошенников. Так, сегодня жалобы в мэрию поступили из нескольких медицинских учреждений карельской столицы. Мошенники звонили в поликлиники и больницы и призывали "подготовиться к проверке" со стороны надзорных органов.

"Администрация Петрозаводска просит граждан быть бдительными и не поддаваться на подобные провокации. В случае получения любой подозрительной информации необходимо сообщить в Управление МВД по Петрозаводску по номеру 102", - говорится в сообщении мэрии.

Ранее мошенники в Петрозаводске оставили без денег пенсионерку, пытавшуюся купить планшет по интернету.