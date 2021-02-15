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Мнимые финансисты остановились только тогда, когда полностью опустошили кошелек пенсионерки Петрозаводска

Новости. Общество
14:44, 16 Февраля 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Никита Крючков
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В Петрозаводске мошенники оставили пенсионерку без денег, она помогала им изо всех сил, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 60-летняя горожанка. Она сообщила, что неизвестные обманом похитили у неё 89 тысяч рублей. Женщина пояснила, что ей позвонил якобы младший специалист отдела финансов одного из банков.

Мужчина уведомил заявительницу о том, что с её карты были списаны 18 тысяч рублей, затем поинтересовался, совершала ли его собеседница эту денежную операцию. Услышав отрицательный ответ, "сотрудник" переключил петрозаводчанку на "руководителя отдела", который порекомендовал жительнице карельской столицы предотвратить противоправные действия и перевести оставшиеся средства на "безопасный счёт". Для этого женщина должна была раскрыть звонившим коды из СМС-сообщений. Как только злоумышленники завладели секретными комбинациями, горожанка стала получать уведомления о несанкционированных транзакциях по банковской карте.

"Финансисты" остановились лишь тогда, когда полностью опустошили кошелёк заявительницы.

В настоящее время по факту мошеннических действий стражи порядка устанавливают обстоятельства произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение.

Полиция Карелии призывает жителей региона быть бдительными при общении с неизвестными, которые под различными предлогами пытаются заставить вас совершить переводы денежных средств на некие "защищённые счета".

Помните! Сотрудники кредитных организаций не звонят своим клиентам с подобными предложениями. Не забывайте! Никогда и никому нельзя сообщать персональные данные, реквизиты карт, CVC-коды и пароли, приходящие в сообщениях. Если некто в трубке утверждает, что он "банковский работник", а затем просит вас выполнить вышеперечисленные действия, немедленно завершите разговор.

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