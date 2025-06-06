Мнимые сотрудники ФСБ заставили молодого петрозаводчанина перевести им почти 1 млн рублей

25-летний горожанин доверился аферистам и взял несколько кредитов в разных банках.

25-летний житель Петрозаводска потерял 960 тысяч рублей, доверившись телефонным мошенникам, сообщили в МВД Карелии.

— Ему поступил звонок от неизвестного — мужчина представился сотрудником ФСБ и уведомил собеседника: с его счетов зафиксированы переводы преступникам. Для разрешения ситуации гражданина попросили дать согласие на сотрудничество с силовыми структурами и назвать персональные данные, — рассказали в ведомстве.

Затем с молодым человеком связался фиктивный работник Центробанка, который посоветовал ему взять несколько кредитов, чтобы заблокировать незаконный займы, взятые на его имя. Аферист пообещал, что впоследствии «банк» самостоятельно погасит задолженности.

Петрозаводчанин оформил сразу несколько кредитов, а полученные средства перевёл на продиктованные ему счета, после чего преступники перестали выходить на связь.

Теперь против злоумышленников возбуждено уголовное дело о «мошенничестве, совершённом в особо крупном размере».

Ранее мы рассказывали, что 36-летний житель Костомукши и его супруга перевели на счёт мнимых правоохранителей около 1,5 млн рублей.