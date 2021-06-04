Многие депутаты не смогут войти в новый состав Петросовета после сентябрьских выборов

Выборов в городской совет Петрозаводска, которые пройдут в сентябре, приведут к значительному обновлению депутатского корпуса.

Об этом говорят итоги предварительного голосования по отбору кандидатов на выборы от «Единой России».

Многие из действующих депутатов-единороссов не смогли победить в одномандатных округах. В их числе исполняющий обязанности главы Петросовета Александр Ханцевич, который проиграл другому депутату — Екатерине Реутовой.

Проиграли праймериз в своих округах Дмитрий Данильев, Павел Сандберг, Александр Антипов, Павел Петров, Дмитрий Кузнецов, Дмитрий Романов.

Кого-то из них возьмут баллотироваться по партийному списку, а кто-то, по всей вероятности, теперь пойдет на выборы от других партий.

Среди проигравших много депутатов, которых наблюдатели считают сторонниками председателя Петросовета Геннадия Боднарчука, почти год находящегося в СИЗО по обвинению в коррупционных преступлениях.

Подробнее о результатах праймериз, в том числе, по отбору кандидатов в парламент Карелии и Госдуму РФ, читайте в статье «Мазуровский и другие сбитые летчики».