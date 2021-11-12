«Многие из стационара уже не возвращаются»: участковый врач в Петрозаводске о жертвах ковида (ВИДЕО)

К каким последствиям приводит пандемия коронавируса, видят не только врачи ковидных центров, но и участковые терапевты в поликлиниках — картина пугающая.

Об этом рассказала участковый врач-терапевт Городской поликлиники № 4 Петрозаводска Алина Гришина в видеообращении к жителям республики. Запись видео размещена на странице главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова Вконтакте.

«Очень жаль видеть пациентов, у которых заболевание развивается стремительно и приходиться их госпитализировать. Многие из стационара уже не возвращаются. А ведь такого развития событий можно было избежать. Пожалуйста, защитите себя и своих близких, сделайте прививку», — сказала доктор.