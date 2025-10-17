Много пострадавших: военный микроавтобус столкнулся с грузовиком на трассе в Карелии

Серьезная авария с большим количеством пострадавших произошла сегодня днем в Карелии.

Военный микроавтобус попал сегодня в аварию на трассе «Сортавала» в Карелии. По данным МЧС РК, сообщение об аварии поступило в 12-40. По нашим данным, сама авария произошла в 11-55. На 328 км трассы «Сортавала» в Питкярантском районе столкнулись микроавтобус «Газель» и грузовой автомобиль.

По первоначальным данным МЧС, в результате аварии пострадали и были госпитализированы восемь человек. По данным петербургского издания 78.ru, пострадавших 13. Издание сообщает, что автобус ехал из Петрозаводска в Каменку. Данное СМИ утверждает, что автобус перевозил заключенных, которые подписали контракт с Минобороны и направлялись в зону проведения СВО. Официально эта информация не подтверждается. По другим данным, в автобусе были просто военные-контрактники, а не заключенные.

Также издание сообщает, что у многих из 13 пострадавших серьезные травмы головы и ушибы тела и переломы конечностей. Самому младшему пострадавшему в ДТП 22 года, а самому старшему 55 лет. Наши коллеги даже опубликовали список пострадавших.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Кола» сообщили, что грузовой автомобиль, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил военный микроавтобус.