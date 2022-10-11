«Много тепла навязано»: Жительницы села Карелии вяжут носки для мобилизованных (ВИДЕО)

Жительницы села Крошнозеро Пряжинского района присоединились к благотворительной акции «Носки солдату».
Все больше карельских мастериц присоединяются к благотворительной акции «Носки солдату». Женщины из села Крошнозеро вяжут теплые носки и рукавицы для мобилизованных из республики. Остальные помогают закупать необходимые материалы, сообщили в администрации Пряжинского района.
В паблике администрации разместили видео с работами мастериц.
«Много тепла навязано нашим защитникам, но мы не останавливаемся», - завила оргназиатор акции Светлана Всеволодова.
Ранее сообщалось, студенты в Карелии плетут для участников спецоперации маскировочные сети.
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