«Много тепла навязано»: Жительницы села Карелии вяжут носки для мобилизованных (ВИДЕО)

Жительницы села Крошнозеро Пряжинского района присоединились к благотворительной акции «Носки солдату».

Все больше карельских мастериц присоединяются к благотворительной акции «Носки солдату». Женщины из села Крошнозеро вяжут теплые носки и рукавицы для мобилизованных из республики. Остальные помогают закупать необходимые материалы, сообщили в администрации Пряжинского района.

В паблике администрации разместили видео с работами мастериц.

«Много тепла навязано нашим защитникам, но мы не останавливаемся», - завила оргназиатор акции Светлана Всеволодова.

Ранее сообщалось, студенты в Карелии плетут для участников спецоперации маскировочные сети.