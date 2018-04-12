Многочисленные нарушения пожарной безопасности выявлены в аэропорту Петрозаводск

Карельская транспортная прокуратура и МЧС выявили многочисленные нарушения требований пожарной безопасности в аэропорту Петрозаводск.

Как сообщил "Вестям Карелии" помощник карельского транспортного прокурора Владислав Ильницкий, в проверке также участвовал заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления МЧС по Прионежскому району Павел Курласов. При проведении проверки присутствовал начальник аэропорта Олег Максименко.

"Целью было обследование помещений временного аэровокзального комплекса - пассажирского терминала для проверки соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности. Нарушений оказалось много", - сообщил Ильницкий.

Какие нарушения выявилил сотрудники МЧС в аэропорту Петрозаводск, читайте в материале деловой и6нтернет-газеты "Вести Карелии".