Многодетная мама создала службу такси на севере Карелии

От службы занятости она получила помощь для старта своего бизнеса.

Татьяна Кархунен раньше работала в банке, но решила кардинально сменить профессию.

Служба занятости ей в этом помогла и поделилась историей девушки в социальных сетях.

Татьяна решила открыть свою службу такси и представила комиссии центра занятости бизнес-план. Девушке выдали единовременную финансовую поддержку в размере 250 тысяч рублей.

На эти деньги она приобрела автомобиль, оформила необходимые документы для легальной работы такси.

— По моему мнению — правильно организованные пассажирские перевозки не только необходимы для нормальной жизни любого общества, но и являются важнейшим элементом его безопасности. Я благодарна службе занятости за предоставленную возможность и поддержку моей идеи, — рассказала Татьяна.

С мая текущего года она официально предоставляет услуги по перевозке пассажиров в родном районе.

В Карелии с начала года более 85 человек получили около 17 миллионов рублей на открытие бизнеса. По инициативе главы региона безработные жители могут получить от 100 до 400 тысяч рублей на реализацию своих проектов.

Напомним, что ранее многодетная семья из Карелии открыла собственный бизнес благодаря соцконтракту.